Популярные автосервисы в Новой Каховке за 2019 год - Инфографика ТОП 10

До конца 2019 года осталось всего ничего. А значит, пора подводить итоги. Автопортал 100.ks.ua запустился всего 4 месяца назад, но уже смог добится немалых высот и помочь владельцам СТО, увеличить поток клиентов и узнаваемость своего бренда, а автовладельцам найти искомую услугу через интернет.