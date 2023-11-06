Экс-владелец «Йокерита» Харкимо: «Сожалею, что отправил клуб в КХЛ. Оглядываясь назад, это было ошибкой, но тогда все вели дела с Россией»

Финский клуб выступал в лиге с 2014 по 2022 годы. «Я сожалею, что отправил «Йокерит» в КХЛ. Сейчас с Россией меня ничего не связывает.
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