Лавров заявил о защите людей от Запада через евразийскую безопасность

Сергей Лавров на ВЭФ заявил, что инициатива Владимира Путина по евразийской безопасности обеспечит защиту народов от агрессивной политики Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- N Дворкович просит ...
- ВВ Мигрант ударил в ...
- Кто тащит предате...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым