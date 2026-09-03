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Царьград

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Лавров заявил о защите людей от Запада через евразийскую безопасность

Лавров заявил о защите людей от Запада через евразийскую безопасность

Сергей Лавров на ВЭФ заявил, что инициатива Владимира Путина по евразийской безопасности обеспечит защиту народов от агрессивной политики Запада.

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