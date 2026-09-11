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Минюст заявил об утрате Понасенковым признаков иноагента

Минюст заявил об утрате Понасенковым признаков иноагента

Публицист Евгений Понасенков исключен из реестра иностранных агентов. Это следует из сообщения Минюста России.

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