Рост цен на нефть приостановился: прогноз МЭА перевесил надежды на сокращение ставок в США Татьяна АрестоваПовышение цен на нефть приостановилось 16 февраля после прогноза Международного энергетического агентства о замедлении спроса.
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