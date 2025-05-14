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Рубио намерен серьезно сократить состав Совета нацбезопасности США

Рубио намерен серьезно сократить состав Совета нацбезопасности США

REUTERS/JULIEN DE ROSA Госсекретарь США и советник по нацбезопасности Марко Рубио намерен существенно сократить состав Совета национальной безопасности (СНБ) страны и внести радикальные изменения в его работу.

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