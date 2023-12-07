Сверхзвуковому пассажирскому лайнеру понадобятся технологии Су-57

Эксперты рассказали, каким должен быть новый российский сверхзвуковой пассажирский самолет @ Лев Поликашин/РИА Новости Tекст: Алёна Задорожная В относительно недалеком будущем в России может появиться гражданский сверхзвуковой самолет.
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