На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО перед сдачей зачетов отработали навыки армейской тактической стрельбы

Особое внимание уделено готовности учебных мест, мишеней, укрытий и препятствий для выполнения нормативов по армейской тактической стрельбе.
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