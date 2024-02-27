Олигархам давали полгода, чтобы собрать 300 млрд рублей на СВО

«В добровольно-гражданском порядке большинство олигархов отказалось сделать взносы в пользу казны или напрямую финансировать СВО», Итак, по данным Forbes и открытых источников, было подсчитано, что из 117 миллиардеров России на начало 2022 года 46 имели иностранное гражданство, 65 жили «на два дома» - и в России, и за границей, у 78 за бугром жили члены семьи, а более 88 миллиардеров была за рубежом недвижимость.