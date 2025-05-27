Инна Гинкевич: «Детей нужно доверять только профессионалам»

ГБУ ДО МКСШОР «Север» — одна из крупнейших комплексных школ в Москве. Здесь тренируются дети в возрасте от трёх лет и занимаются с ними профессионалы высочайшего уровня: заслуженные тренеры и мастера спорта, а также хореографы - заслуженные артисты РФ и ведущие мастера сцены.