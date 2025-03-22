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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Silent Hill f оказалась слишком жестокой для Австралии – игре отказали в выдаче во...

Silent Hill f оказалась слишком жестокой для Австралии – игре отказали в выдаче во...

Silent Hill f оказалась слишком жестокой для Австралии – игре отказали в выдаче возрастного рейтингаНедавно стало известно о том, что предстоящая Silent Hill f получила возрастной рейтинг CERO:Z, который является налогом 18+ в Японии – это произошло впервые в серии.

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