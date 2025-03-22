Silent Hill f оказалась слишком жестокой для Австралии – игре отказали в выдаче во...

Silent Hill f оказалась слишком жестокой для Австралии – игре отказали в выдаче возрастного рейтингаНедавно стало известно о том, что предстоящая Silent Hill f получила возрастной рейтинг CERO:Z, который является налогом 18+ в Японии – это произошло впервые в серии.