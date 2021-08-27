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Facebook хочет создать комиссию по выборам. Зачем это компании и к чему может привести?

Facebook хочет создать комиссию по выборам. Зачем это компании и к чему может привести?

В Facebook заявили, что рассматривают возможность создания политической комиссии. По информации New York Times, представители соцсети связались с учеными для создания группы, которая будет консультировать ее по решениям, связанным с выборами.

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