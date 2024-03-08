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Кросби и Малкин набрали по «минус 3» в матче с «Вашингтоном» (0:6). У Летанга – «минус 4»

Форварды «Питтсбурга» не отметились результативными действиями в игре против «Кэпиталс» в регулярном чемпионате НХЛ.

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