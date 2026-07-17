Любовница и внебрачная дочь? Об Усольцеве рассказали много нового

Шокирующие данные о последних годах жизни пропавшего в тайге бизнесмена Сергея Усольцева: помимо жены Ириной он летал в Таиланд в компании 58‑летней сотрудницы прокуратуры и её 30‑летней дочери - сведения, которые могут объяснить новые связи и пробелы в версии исчезновения семьи.