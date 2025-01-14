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Царьград

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АвтоВАЗ: подорожание Lada Granta и Niva Legend на 1,8% с 14 января

АвтоВАЗ: подорожание Lada Granta и Niva Legend на 1,8% с 14 января

С 14 января компания АвтоВАЗ объявила о повышении цен на модели Lada Granta и Niva Legend. Среднее изменение стоимости составило 1,8%, что ниже уровня накопленной инфляции.

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