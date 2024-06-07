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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Посол Бразилии в России: «Я рад, что так много бразильцев играет за российские команды. Это очень хорошие футболисты»

«В российском футболе сейчас очень велико бразильское представительство. Я был на финале Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой», где на поле вышло очень много игроков из нашей страны.

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