Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Кейн – первый футболист в XXI веке, забивший и промахнувшийся с пенальти в матче ЧМ

Кейн – первый футболист в XXI веке, забивший и промахнувшийся с пенальти в матче ЧМ

Харри Кейн забил один из двух пенальти в 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией. Англия проиграла Франции со счетом 1:2 и покидает турнир.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх