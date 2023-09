Демоверсия игры Sword Art Online: Last Recollection выйдет 26 сентябряКомпания Bandai Namco выпустит демоверсию игры Sword Art Online: Last Recollection для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One 26 сентября, объявила компания в ходе своего мероприятия на сцене Tokyo Game Show 2023.