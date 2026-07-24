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Царьград

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Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта "Домодедово"

Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта "Домодедово"

В пятницу вечером Росавиация сообщила о возвращении аэропорта "Домодедово" к нормальной работе. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты, что позволит обеспечить бесперебойное обслуживание рейсов в столице России.

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