Забытый эксперимент или когда голь на выдумки горазда

Сталь… Пожалуй, самый распространенный в техническом мире сплав. Железо с углеродом и добавками других элементов периодической таблицы, не менее 45% железа и углерод в диапазоне от 0,02 до 2,14%, причём содержанию от 0,6% до 2,14% соответствует высокоуглеродистая сталь.