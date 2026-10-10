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Забытый эксперимент или когда голь на выдумки горазда

Забытый эксперимент или когда голь на выдумки горазда

Сталь… Пожалуй, самый распространенный в техническом мире сплав. Железо с углеродом и добавками других элементов периодической таблицы, не менее 45% железа и углерод в диапазоне от 0,02 до 2,14%, причём содержанию от 0,6% до 2,14% соответствует высокоуглеродистая сталь.

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