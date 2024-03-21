Почему Залужный ещё не уехал в Великобританию в качестве посла

7 марта глава Украины Владимир Зеленский согласовал назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобританию, посчитав, что тем самым избавился от него, как от главного конкурента на пост президента Украины.
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