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Почему «дизлайк» пишется через «з» и другие правила

Почему «дизлайк» пишется через «з» и другие правила

Телеграм (название мессенджера) С буквой «м». Это правописание было кодифицировано в 2022 году путем внесения слова телеграмм канал в Академический орфографический словарь русского языка».

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