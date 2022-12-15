Почему «дизлайк» пишется через «з» и другие правила

Телеграм (название мессенджера) С буквой «м». Это правописание было кодифицировано в 2022 году путем внесения слова телеграмм канал в Академический орфографический словарь русского языка».
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