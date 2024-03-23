Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокусе»

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с террористическим актом, который произошел в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».
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