Какого брата ты звал на русском, украинец?

На неделе посмотрела одно забавное видео, вот оно:https://t.me/ragulinho/9212 Автор, то есть не автор, а человек, выложивший у себя видео, пишет, что оно отражает всю суть отношения польских "братушек" к соседям из 404-й, и это, безусловно, так.