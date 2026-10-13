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RT Russia

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Политолог Фельдман: ЕС видит в мирных усилиях Трампа угрозу для своей политики

Политолог Фельдман: ЕС видит в мирных усилиях Трампа угрозу для своей политики

Брюссель заинтересован в затягивании конфликта на Украине и поэтому вступил в противостояние с США. Об этом в разговоре с RT заявил профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.

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