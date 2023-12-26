ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Элина Морозова
    Конечно. Но ей  это не надо было. Думала так всю  жизнь прожить.Сестра обманывает...
  • Платон Платонов
    Чтобы понять движущие барышней мотивы. Может она не просто дура, совершающая дурацкие поступки, а у неё есть какие-то...Я сделал предложе...
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Сестра обманывает мужа, что умеет готовить, а мне теперь из-за этого переезжать нельзя

Сестра обманывает мужа, что умеет готовить, а мне теперь из-за этого переезжать нельзя

Ситуация сложилась, что и не знаю, то ли плакать, то ли смеяться. Сестра уже два года замужем, и все два года врет мужу, что умеет готовить, хотя по сути верх ее кулинарного искусства - это яичница с помидорами и чай с сахаром.

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Комментарии
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Платон Платонов
Ну, это новогодняя сказка, местного розлива. Сейчас ютуб включил, там всё есть, с рецептами, технологиями и зрительными образами, смотри и повторяй. А то, что все бабы дуры, так это старая новость.
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3 час.
Майя Maja
За два года уже можно было шеф-поваром стать, если б надо было))) Не меньше
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3 час.
Элина Морозова
Конечно. Но ей  это не надо было. Думала так всю  жизнь прожить.
Ответить
1 мин.

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