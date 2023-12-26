Сестра обманывает мужа, что умеет готовить, а мне теперь из-за этого переезжать нельзя

Ситуация сложилась, что и не знаю, то ли плакать, то ли смеяться. Сестра уже два года замужем, и все два года врет мужу, что умеет готовить, хотя по сути верх ее кулинарного искусства - это яичница с помидорами и чай с сахаром.
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