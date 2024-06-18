Петербургские дизайнеры посвятили коллекции Пушкину

Просто Пушкин – Я не стал привязываться ни к какому произведению, – рассказал Metro Стас Лопаткин. – Меня вдохновляет Александр Сергеевич сам по себе, его поэтическое творчество, люди, с ним связанные: от Ганнибала до рисунков Нади Рушевой – юной советской художницы, основной темой которой и был Пушкин.