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Петербургские дизайнеры посвятили коллекции Пушкину

Петербургские дизайнеры посвятили коллекции Пушкину

Просто Пушкин – Я не стал привязываться ни к какому произведению, – рассказал Metro Стас Лопаткин. – Меня вдохновляет Александр Сергеевич сам по себе, его поэтическое творчество, люди, с ним связанные: от Ганнибала до рисунков Нади Рушевой – юной советской художницы, основной темой которой и был Пушкин.

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