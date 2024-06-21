Россия думает о возможных изменениях ядерной доктрины Владимир Путин ответил на вопросы представителей российских СМИ по итогам визитов в КНДР и Вьетнам, 20 июня 2024г.
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Россия думает о возможных изменениях ядерной доктрины Владимир Путин ответил на вопросы представителей российских СМИ по итогам визитов в КНДР и Вьетнам, 20 июня 2024г.
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