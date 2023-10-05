Загрузка спецназа в вертолет с воды: бойцы заехали на моторной лодке прямо внутрь транспорта. Видео

Группировка спецназа Испании провела зрелищную тренировку по быстрой эвакуации из воды. Для этого вертолет CH-47 Chinook опустили прямо в озеро: пилот открыл рампу, а спецназовцы влетели в грузовой отсек вертолета не сбавляя скорости.
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