Диетолог объяснил отсутствие результатов от диеты

Для находящихся на диете людей проблема отсутствия снижения веса не редкость. Врач-диетолог Дмитрий Семирядов в интервью радио Sputnik в среду, 3 апреля, перечислил основные ошибки худеющих, которые могут помешать достижению желаемого результата.