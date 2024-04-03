Диетолог объяснил отсутствие результатов от диеты

Для находящихся на диете людей проблема отсутствия снижения веса не редкость. Врач-диетолог Дмитрий Семирядов в интервью радио Sputnik в среду, 3 апреля, перечислил основные ошибки худеющих, которые могут помешать достижению желаемого результата.
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