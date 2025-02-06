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Рогов назвал слова Зеленского о ЗАЭС ахинеей

Рогов назвал слова Зеленского о ЗАЭС ахинеей

По мнению Владимира Рогова, председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, слова Владимира Зеленского о состоянии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не имеют под собой никаких оснований.

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