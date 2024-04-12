Их станет больше. Дачникам Приморья сообщили приятную новость

С 13 апреля «дачных» электричек станет в разы больше из-за введения летнего расписания и большого количества желающих отправиться на свои участки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу АО «Экспресс Приморья».
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