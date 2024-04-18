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Питьевую воду отключат на весь Актау

Питьевую воду отключат на весь Актау

Об этом сообщили в ТОО «МАЭК», передает inAktau.kz. «В связи с плановыми работами по аттестации расходомерных узлов на ЦУВС-3 и проведением ремонтных работ по замене участка трубопровода сегодня, 18 апреля, будет отключена подача питьевой воды на город от ЦУВС-3 с 22 часов вечера до 8 часов утра 19 апреля», - сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК».

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