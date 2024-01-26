Епископ Серафим поздравил актера Могилевского областного театра драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича Павла Микулик...

Епископ Серафим поздравил актера Могилевского областного театра драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича Павла Микулика с юбилеем24 января 2024 года Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, поздравил актера Могилевского областного театра драмы и комедии имени В.
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