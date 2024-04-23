Сергей Собянин рассказал о новых стандартах оказания медицинской помощи в Москве

Пациенты будут получать максимально комфортное и эффективное лечение В столичной медицине внедряются клиентские пути – новые стандарты медицинской помощи взрослым и детям, представляющие собой алгоритмы действий для каждого медицинского случая, начиная с подозрения на заболевание и заканчивая проведением полного комплекса необходимого лечения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии