Сергей Собянин рассказал о новых стандартах оказания медицинской помощи в Москве

Пациенты будут получать максимально комфортное и эффективное лечение В столичной медицине внедряются клиентские пути – новые стандарты медицинской помощи взрослым и детям, представляющие собой алгоритмы действий для каждого медицинского случая, начиная с подозрения на заболевание и заканчивая проведением полного комплекса необходимого лечения.