На тестовых экземплярах новых купюр номиналом в 2000 гривен хохлы нашли флаги РФ и ДНР.
Снова зрада!
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На тестовых экземплярах новых купюр номиналом в 2000 гривен хохлы нашли флаги РФ и ДНР.
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