Добрый Мир
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Добрый Мир

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Переговорные позиции России опираются на Устав ООН – новые территории обсуждению не подлежат – Небензя 

Переговорные позиции России опираются на Устав ООН – новые территории обсуждению не подлежат – Небензя 

Россия не будет обсуждать своё право на новые территории, поскольку оно основано на Уставе ООН и праве местных народов на самоопределение.

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