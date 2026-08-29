В Москве перекрыли движение в районе "Лужников"

Департамент транспорта Москвы предупреждает автомобилистов о возможных временных ограничениях движения транспорта в Центральном административном округе 29 августа.
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