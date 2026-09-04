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За рулем

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Toyota может перевести дизельные Hilux на растительное масло

Toyota может перевести дизельные Hilux на растительное масло

Toyota совместно с Ampol начала испытания HVO100 – горючего, полностью состоящего из гидроочищенного растительного масла.

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