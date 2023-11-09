Как учительница распознала крик о помощи: история влияния на судьбу ученика

Я не часто вспоминаю это историю, но никогда её не забуду. Конец девяностых запомнился мне моим выпускным классом — уникальные, талантливые ученики, все учились не за счёт финансов их родителей, и были мотивированны их собственными талантами.
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