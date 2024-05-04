Студенты СевГУ предложили инженерные решения по борьбе за живучесть корабля

Задачу по уменьшению времени и трудозатрат на установку большого кольчужного пластыря на пробоину, нанесенную военному кораблю в район переменной ватерлинии безэкипажным катером, решали студенты Политехнического института - курсанты Военного учебного центра - на проектном интенсиве «Инженерный спецназ» в Центре морских исследований и технологий СевГУ.