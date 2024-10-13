"За что гибли русские ребята, бойцы ЧВК "Вагнер"?": Сирия может полностью уйти американцам. Почему русских внезапно назвали "оккупантами"

Нерушимое партнёрство России и Сирии, мягко говоря, подставили под сомнение. Собеседники Царьграда и эксперты прямо заявляют, что отношение внутри страны к русским стало хуже, называя сразу несколько причин - о клубке проблем в ключевой для нас стране арабского мира.