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Лукашенко поздравил Путина с Днем России и заявил, что Москва последовательно укрепляет позиции на международной арене

Лукашенко поздравил Путина с Днем России и заявил, что Москва последовательно укрепляет позиции на международной арене

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России и заявил, что Москва последовательно укрепляет позиции на международной арене.

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