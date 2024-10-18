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Сиротой осталась годовалая дочь: Военлёт рассказал о погибшем экипаже Су-34

Сиротой осталась годовалая дочь: Военлёт рассказал о погибшем экипаже Су-34

В субботу в небе СВО погиб экипаж истребителя ВВС России Су-34. Военлёт Кирилл Фёдоров рассказал, что сиротой осталась годовалая дочь одного из пилотов.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
🇷🇺🙏💐💐💐💐царство небесное Вечная память Героям 🙏🤝🙌
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14 час.
СТ
Сергей Туренко
Если уже две трагедиииз-за технической неисправоности может тогда временно прекратить полеты до выяснения причин. Пилоты такой техники штучный товар и таких трагедий ( небоевых потерь) нужно избежать.
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10 час.

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