Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске ребенок упал в открытый люк

В Смоленске ребенок упал в открытый люк

Смоляне вытащили мальчика из открытого городского колодца на улице Попова, 119. По словам жителей города, ребенок угодил в открытый люк с поломанной крышкой.

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