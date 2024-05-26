Министры финансов США и Франции обсудили арест активов Российской Федерации

Вашингтон и Париж обсудили возможность конфискации российских активов. Министры финансов США Джанет Йеллен и Франции Бруно Ле Мэр провели встречу в Италии, на которой обсудили использование замороженных российских активов для поддержки Украины.
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