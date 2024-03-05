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Сообщение для космоса: тайные послания на золотых пластинах «Вояджеров»

Сообщение для космоса: тайные послания на золотых пластинах «Вояджеров»

Сообщение для космоса: тайные послания на золотых пластинах «Вояджеров» Ирэн ОрлонскаяСпустя полвека после отправки «Вояджеров» в космос стало известно, что «золотая запись», помещенная на борту, содержит информацию, о которой до сих пор никто не рассказывал.

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