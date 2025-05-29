Новая схема: тысячи продавцов предлагают «подержанные автомобили с нулевым пробегом» по сниженным ценам на рынке Поднебесной

В Китае набирает обороты скандал, связанный с продажей «подержанных автомобилей с нулевым пробегом». Эти авто получают регистрационные номера, официально оформляются как б/у, но при этом остаются фактически новыми.
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