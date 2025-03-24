На полигонах ВВО в Приморском крае военнослужащие изучают современную тактику по отражению атак противника

В ходе тактических действий командирами подразделений особое внимание уделялось вопросам организации взаимодействия, совершенствования навыков ведения огня, качественного выполнения индивидуальных и групповых нормативов.
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