Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

919 подписчиков

На полигонах ВВО в Приморском крае военнослужащие изучают современную тактику по отражению атак противника

На полигонах ВВО в Приморском крае военнослужащие изучают современную тактику по отражению атак противника

В ходе тактических действий командирами подразделений особое внимание уделялось вопросам организации взаимодействия, совершенствования навыков ведения огня, качественного выполнения индивидуальных и групповых нормативов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх