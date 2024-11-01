Стало известно о долге обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту Александр Былин, которого называли предполагаемым получателем груза взорвавшейся фуры, не оплатил задолженности по кредитам, налоги и материальный ущерб на общую сумму более 470 тысяч рублей, выяснило РИА Новости на основе данных базы судебных приставов.