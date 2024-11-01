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Стало известно о долге обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту

Стало известно о долге обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту Александр Былин, которого называли предполагаемым получателем груза взорвавшейся фуры, не оплатил задолженности по кредитам, налоги и материальный ущерб на общую сумму более 470 тысяч рублей, выяснило РИА Новости на основе данных базы судебных приставов.

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